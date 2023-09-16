16 сентября, 01:40

Трамп считает, что выборы 2024 года покажут, продолжат ли "фашисты" управлять США

Экс-президент Соединенных Штатов подчеркнул, что это самые важные выборы в жизни граждан страны

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер США Дональд Трамп полагает, что на предстоящих президентских выборах его согражданам предстоит решить, будут ли ими и дальше управлять "марксисты, фашисты и коммунисты".

"Через год вам предстоит голосовать на самых важных выборах в вашей жизни. На этих выборах решится вопрос о том, будут ли управлять Америкой тираны из числа марксистов, фашистов и коммунистов <...>. Если мы будем держаться в этой битве вместе, то победим продажного [президента США] Джо Байдена", - заявил он, выступая на мероприятии в Вашингтоне.

Следующие президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАТрамп, Дональд
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