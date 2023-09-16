СМИ: США не намерены объявлять о поставках ракет ATACMS во время визита Зеленского

По информации портала Axios, Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не планирует объявлять о поставках Киеву тактических ракет ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на источник.

По его сведениям, вопрос поставок тактических ракет ATACMS поднимался в ходе поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину, но Белый дом пока не принял окончательного решения на этот счет.

Ранее американские власти сообщили, что Байден проведет 21 сентября в Вашингтоне переговоры с Зеленским. Помимо этого, как заявили в Белом доме, Зеленский намерен встретиться с лидерами Демократической и Республиканской партий в Конгрессе.

Как ранее сообщила газета Politico, власти в Киеве надеются, что Вашингтон объявит о поставках Вооруженным силам Украины этого вида вооружений к открывающейся 19 сентября неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Источник издания уточнил, что в Киеве рассчитывают получить "хорошие новости после того, как украинский лидер приземлится в Нью-Йорке".