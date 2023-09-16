Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что заявления президента Украины доказывают нацистскую сущность киевского режима

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о реакции украинских беженцев в случае прекращения западной помощи Киеву являются угрозой. Такое мнение выразил американский журналист Гленн Гринвальд, известный своими разоблачениями системы электронного шпионажа со стороны разведсообщества США за своими гражданами.

"По сути, он [Зеленский] говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения направлять деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я буду советовать им сделать это, но неизвестно, что они могут начать делать с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране", - отметил Гринвальд.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Зеленского о беженцах доказывают нацистскую сущность киевского режима. Дипломат обратила внимание на интервью Зеленского журналу The Economist, в котором он заявил, что свертывание помощи Украине лишь продлит войну и увеличит риски для Запада на собственном "заднем дворе". По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в странах Европы в случае, если Украину бросят. "Если бы Европа "загнала этих людей в угол", это не стало бы для нее "хорошей историей", - добавила она.