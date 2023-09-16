16 сентября, 07:16
Военная операция на Украине

Журналист Гринвальд назвал угрозой слова Зеленского об украинцах на Западе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что заявления президента Украины доказывают нацистскую сущность киевского режима

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Рассуждения президента Украины Владимира Зеленского о реакции украинских беженцев в случае прекращения западной помощи Киеву являются угрозой. Такое мнение выразил американский журналист Гленн Гринвальд, известный своими разоблачениями системы электронного шпионажа со стороны разведсообщества США за своими гражданами.

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"По сути, он [Зеленский] говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения направлять деньги на нашу войну и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации ядерной войны, если вы прекратите это, я не говорю, что я буду советовать им сделать это, но неизвестно, что они могут начать делать с вами, эти миллионы украинских беженцев, которых вы сейчас приняли в своей стране", - отметил Гринвальд.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Зеленского о беженцах доказывают нацистскую сущность киевского режима. Дипломат обратила внимание на интервью Зеленского журналу The Economist, в котором он заявил, что свертывание помощи Украине лишь продлит войну и увеличит риски для Запада на собственном "заднем дворе". По его словам, невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в странах Европы в случае, если Украину бросят. "Если бы Европа "загнала этих людей в угол", это не стало бы для нее "хорошей историей", - добавила она. 

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УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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