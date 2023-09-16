16 сентября, 08:28
Военная операция на Украине

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

AP Photo/ Andrew Kravchenko
Харьков
© AP Photo/ Andrew Kravchenko

В центральных, южных и восточных областях Украины ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Взрывы прозвучали в Харькове. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

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Никаких подробностей издание не приводит.

Как свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, в центральных, южных и восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы тревоги звучат в Киеве, Киевской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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