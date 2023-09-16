В МИД ЮАР заявили, что глобальному Югу требуется единство для укрепления позиций в мире

Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор призвала к реформе Совета Безопасности ООН и международных финансовых организаций в интересах глобального Юга

ГАВАНА, 16 сентября. /ТАСС/. Беспрецедентные изменения, происходящие сейчас в мире, требуют единства глобального Юга с тем, чтобы он смог укрепить свои международные позиции и противодействовать доминированию. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Государства глобального Юга должны объединить свои усилия с тем, чтобы занять достойное место в мире, - подчеркнула она в выступлении на проходящем в Гаване саммите действующей в рамках ООН "Группы 77 плюс Китай". - Борьба Юга против сил, стремящихся к доминированию, никогда не была столь острой. Необходимо использовать происходящие изменения с тем, чтобы Юг смог решить свои насущные проблемы, включая борьбу с неравенством и бедностью. Данная задача может быть решена в том числе за счет более активного освоения странами глобального Юга новейших научных и технологических достижений".

Пандор отметила, что богатые страны не сдают без боя свои позиции. "Надо понимать, что наши планы не будут всеми приветствоваться, - отметила глава МИД ЮАР. - Контроль над инновациями дает сейчас группе стран большие возможности, и не все из них заинтересованы в нашем успехе". Она призвала к реформе Совета Безопасности ООН и международных финансовых организаций в интересах глобального Юга.