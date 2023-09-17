ЕК выразила готовность ужесточить контроль за границами для противодействия миграции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что будет оказана помощь в оснащении службы береговой охраны Туниса

РИМ, 17 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия готова усилить контроль с моря и воздуха за границами Евросоюза, в том числе посредством Агентства ЕС по контролю границ Frontex. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на острове Лампедуза, куда прибыла по приглашению премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Мы готовы усилить контроль как с моря, так и с воздуха [со стороны] Frontex", - сказала фон дер Ляйен. Она также допустила создание новой морской миссии в целях предотвращения нелегальной миграции. Глава ЕК отметила, что будет оказана помощь в оснащении службы береговой охраны Туниса.

Фон дер Ляйен говорила о плане из 10 пунктов, который должен гарантировать следующий подход: "ЕС будет решать, кто может получать убежище". Этот план включает такие пункты, как борьба с незаконными перевозчиками, конфискация их лодок, содействие высылке нелегалов, работа со странами, откуда отправляются мигранты. Кроме того, она отметила важность обеспечения легальных гуманитарных коридоров для приема беженцев, которые имеют право на убежище.

Число нелегальных мигрантов на острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, превысило количество местных жителей. В последние дни ситуация осложнилась, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордного числа нелегалов - более 6 тыс. человек. Согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадились более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы.

Нелегальной миграции по морю способствует нестабильная ситуация в Ливии и Тунисе, откуда нелегалы отплывают к итальянским берегам. Многие затем хотят перебраться в другие европейские страны, но все обязательства по приему ложатся на страну прибытия.