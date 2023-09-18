Нетаньяху в ходе визита в США намерен обсудить с Байденом тему Ирана

Израильский премьер считает, что исламская республика планирует "как разрабатывать ядерное оружие, так и продолжать свою агрессию в регионе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе предстоящей в ближайшие дни встречи с президентом США Джо Байденом намерен затронуть вопрос Ирана. Соответствующее заявление глава израильского правительства сделал перед вылетом в Соединенные Штаты, сообщила в ночь на понедельник правительственная пресс-служба.

"Сейчас я отправляюсь на Генеральную Ассамблею ООН, где буду представлять Израиль перед нациями мира. Я также встречусь со многими мировыми лидерами, особенно с президентом Байденом, с которым прежде всего среди прочих тем буду обсуждать Иран, а также расширение круга мира [между Израилем и арабскими странами]", - заявил израильский премьер.

По версии Нетаньяху, "весь мир сегодня видит, <...> что Иран нарушает все свои обязательства, бесстыдно лжет и намерен как разрабатывать ядерное оружие, так и продолжать свою агрессию в регионе". "Мы будем вместе противостоять обеим этим [угрозам]. Я слышал сегодня угрозы со стороны одного из чиновников иранского режима, советую ему не угрожать нам. Он и его режим должны знать, что мы дадим мощный ответ на любое нападение на наш народ и наших граждан", - добавил глава израильского правительства.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что командующий Корпусом стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Хосейн Салами пригрозил "оборвать жизнь" Израиля, если еврейское государство будет угрожать иранской безопасности. Как отмечает издание, это заявление прозвучало после высказываний главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа, который предостерег Иран от попыток причинить вред израильтянам или евреям где-либо в мире.