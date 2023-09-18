Bloomberg: Байден может лишиться поддержки избирателей из-за недоступности жилья в США

Агентство уточняет, что ситуация с недвижимостью особенно сложна в "колеблющихся" штатах, где у демократов нет явного преимущества

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Кризис на рынке недвижимости в США может лишить американского президента Джо Байдена и Демократическую партию поддержки значительной части избирателей. К такому выводу пришло агентство Bloomberg.

По его данным, ставки по ипотечным кредитам в США достигли наивысшего уровня с 2000 года, что привело к рекордно низкому числу сделок о приобретении жилья за десятилетия. Отпускные цены и стоимость аренды жилья в 2023 году также приближаются к рекордным показателям.

Согласно мнению экспертов, кризис на рынке жилья может способствовать "политической уязвимости" Байдена, в частности, снизить уровень его поддержки среди молодых избирателей, которые наиболее страдают от недоступности недвижимости. "Это [кризис] способствует ощущению, что американская мечта недостижима, а Демократическая партия, обещающая американскую мечту для среднего класса, терпит неудачу, поэтому я думаю, что эти избиратели могут прислушаться к Республиканской партии", - заявила агентству профессор политологии университета Брауна Уэнди Шиллер.

Bloomberg уточняет, что ситуация с недвижимостью особенно сложна в так называемых "колеблющихся" штатах, где у демократов нет явного преимущества. В частности, в Милуоки, крупнейшем городе штата Висконсин, зафиксирован сильнейший рост ипотечной нагрузки среди 50 американских мегаполисов. Похожая ситуация наблюдается в Филадельфии, крупнейшем городе другого "колеблющегося" штата - Пенсильвании. Председатель Демократической партии в округе Милуоки Крис Синицки считает, что проблема с недвижимостью может негативно отразиться на явке молодого и темнокожего населения, чьи голоса критически важны для демократов.