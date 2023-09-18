МИД Египта осудил действия Израиля в отношении мечети Аль-Акса

Египет также призвал международные организации, ООН и ее агентства обсудить свои обязанности по защите прав палестинского народа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта осудило нахождение еврейских поселенцев на территории мечети Аль-Акса. Об этом говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на официальной странице министерства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Арабская Республика Египет решительно осуждает вторжение группы экстремистов в мечеть Аль-Акса, - говорится в заявлении. - [Республика] призывает израильские власти немедленно прекратить подобные действия".

В заявлении также указывается, что Египет призвал международные организации, ООН и ее агентства обсудить свои обязанности по защите прав палестинского народа.

Ранее большая группа еврейских поселенцев прибыла без разрешения мусульманского духовенства на территорию мечети Аль-Акса, чтобы отметить второй день праздника Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю. Израильская полиция ограничила проход на Храмовую гору мусульман, опасаясь, что могут вспыхнуть столкновения между поселенцами и арабами.