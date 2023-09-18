Появление возле Тайваня 103 военных самолетов КНР стало рекордом более чем за год

Согласно докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли ВС Китая стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова

ГОНКОНГ, 18 сентября. /ТАСС/. Полеты возле Тайваня 103 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) стали самой масштабной такой операцией по меньшей мере с августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные оборонного ведомства Тайваня.

Как следует из опубликованного на прошлой неделе ежегодного доклада тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли ВС КНР стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

До самого последнего времени наиболее масштабной такой операцией со стороны НОАК считались полеты 10 апреля этого года: тогда за сутки армия Тайваня зафиксировала возле острова 91 самолет вооруженных сил КНР. Как отмечалось в докладе оборонного ведомства, тайваньские военные посчитали операцию НОАК в апреле этого года реакцией Пекина на встречу спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь в штате Калифорния. Это была первая встреча на территории США спикера нижней палаты Конгресса с главой администрации острова с момента разрыва Вашингтоном дипломатических отношений с тайваньской стороной в 1979 году.

Как ранее сообщило оборонное ведомство Тайваня, с 06:00 (01:00 мск - прим. ТАСС) 17 сентября до 06:00 18 сентября возле острова было обнаружено 103 летательных аппарата и 9 кораблей КНР. По данным тайваньских военных, 40 из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО. Среди них были 10 истребителей Су-30, 12 J-10, 4 J-11, а также 10 J-16. Кроме того, в районе острова было зафиксировано появление двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и пары самолетов-заправщиков Y-20.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.