МИД Украины отверг обвинения в причастности к возможному госперевороту в Грузии

Служба безопасности Грузии ранее сообщила, что группа лиц, действующая на территории страны и за ее пределами, в конце года планирует устроить аналог "евромайдана" в республике

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко выступил с утверждением, что информация о причастности Киева к возможному государственному перевороту в Грузии не соответствует действительности.

"Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлеченности украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Накануне Служба безопасности Грузии сообщила, что группа лиц, действующая на территории страны и за ее пределами, в конце нынешнего года планирует устроить аналог "евромайдана" в республике. По ее данным, в списке заговорщиков фигурирует заместитель бывшего главы МВД республики, а ныне заместитель руководителя военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. В их число также входят бывший сотрудник экс-президента Михаила Саакашвили Михаил Батурин и глава воюющего на Украине "Грузинского национального легиона" Мамука Мамулашвили.