Премьер Непала заявил, что цели устойчивого развития ООН нуждаются в спасении

Глобальные кризисы последних лет свели на нет прогресс по их реализации, отметил Пушпа Камал Дахал

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН нуждаются в спасении, глобальные кризисы последних лет свели на нет прогресс по их реализации. Об этом заявил премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, выступая от имени наименее развитых стран (НРС) на саммите в Нью-Йорке, посвященном ЦУР.

"Мы на полпути до крайнего срока - 2030 года, и мы не укладываемся в график по достижению ЦУР. Такие глобальные кризисы, как пандемия коронавирусной инфекции, изменение климата, а также геополитическая напряженность, сводят на нет прогресс, давшийся нам ценой таких усилий, ставят его под угрозу", - сказал непальский премьер.

"ЦУР нуждаются в спасении. Известно, что 12 из 17 этих целей и 18 из 169 связанных с ними задач касаются напрямую наименее развитых стран", - подчеркнул глава правительства Непала. Дахал констатировал, что средний внешний долг наименее развитых стран возрос с 41% ВВП в 2011 году до 54% ВВП в 2022 году. "Высокая стоимость кредитов, с которыми приходится иметь дело этим странам, значительно сократила нашу возможность инвестиций в ЦУР и повысила риск долгового кризиса. Вместе с тем мы не утратили своей веры и не отказываемся от взятых обязательств", - добавил он.

Дахал сообщил, что НРС прилагают максимальные усилия для мобилизации своих внутренних ресурсов, "однако в одиночку им не справиться". "Необходима поддержка со стороны международного сообщества. Необходимо больше инвестиций в население, в социальные преобразования для достижения быстрого и устойчивого восстановления от пандемии коронавируса. Необходимо значительное наращивание объемов доступного финансирования для НРС, в том числе через пакет мер стимулирования", уверен непальский премьер.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит цели, направленные на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит показатели, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начнется в Нью-Йорке 19 сентября. В этом году президент США Джо Байден будет единственным из лидеров "пятерки", кто посетит сессию ГА ООН. Лидеры России, Великобритании, Китая, Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС в рамках 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.