Ле Пен намерена баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году

Она отметила, что является "традиционным кандидатом своей группы на президентских выборах", пока ею не принято другое решение

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен планирует баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Об этом она заявила в интервью телеканалу TF1.

"Априори нет, - сказала она в ответ на вопрос ведущего, уступит ли она место в президентской гонке молодому лидеру "Нацобъединения" Жордану Барделла, который сменил Ле Пен на этом посту перед прошлыми выборами в 2022 году. - Пока что я не приняла другого решения, я являюсь традиционным кандидатом своей группы на президентских выборах".

В 2022 году Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов, где уступила баллотировавшемуся на второй срок президенту Франции Эмманюэлю Макрону с результатом 41,45% против 58,55% голосов. Ради участия в этих выборах она ушла с поста лидера партии "Национальное объединение", которую на время кампании возглавил Барделла. При этом в ходе избирательной кампании в одном из интервью она заявила, что в случае неудачи, вероятно, больше не будет баллотироваться на пост президента. После поражения во втором туре она не стала возвращаться на пост лидера "Нацобъединения", возглавив вместо этого партийную фракцию в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на апрель 2027 года. Конкретная дата пока не определена, он должен пройти за 20-35 дней до истечения срока полномочий действующего президента Эмманюэля Макрона 13 мая 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не получит более 50% голосов, то два кандидата, набравшие наибольшее их число, примут участие во втором туре голосования, который проводится две недели спустя. Макрон по истечении своего второго президентского срока больше не сможет баллотироваться на пост главы государства.