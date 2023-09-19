В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

Мероприятие откроют выступления председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Дэнниса Фрэнсиса и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН открывается в Нью-Йорке. На это мероприятие традиционно собираются главы государств, премьер-министры, министры иностранных дел, представители международных организаций со всего мира. Неделя высокого уровня пройдет с 19 по 23 сентября и 26 сентября.

Впервые с начала пандемии коронавируса неделя высокого уровня проходит без санитарных ограничений, участники обязаны лично выступать на всех мероприятиях, видеообращения не допускаются.

Общеполитические дебаты

Неделю высокого уровня откроют выступления председателя 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Дэнниса Фрэнсиса и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках общеполитических дебатов, которые составляют основное содержание всего мероприятия. Затем, согласно устоявшейся традиции, выступит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. За ним слово возьмет президент США Джо Байден. В этом году Байден будет единственным из лидеров "пятерки" (постоянных членов Совета Безопасности ООН), кто посетит Генеральную Ассамблею. Лидеры Великобритании, Китая, России и Франции в этом году посещать Нью-Йорк не планируют.

При этом 19 сентября планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.

В первый день, как ожидается, выступят в том числе президенты Ирана, Казахстана и Киргизии Эбрахим Раиси, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Российскую делегацию на неделе высокого уровня возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление запланировано на 23 сентября. По информации МИД РФ, министр планирует провести на полях сессии Генассамблеи около 20 двусторонних встреч.

Выступление вице-председателя КНР Хань Чжэна, который возглавляет делегацию Китая, запланировано на 21 сентября, заместитель премьер-министра Великобритании Оливер Дауден и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна выступят 23 сентября. Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, возьмет слово 22 сентября.

Ситуация на Украине

Ситуация вокруг Украины станет одной из основных тем недели высокого уровня. Как ожидается, эту тему затронут многие лидеры в своих выступлениях с трибуны Генеральной Ассамблеи.

20 сентября пройдет заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Председательствующая в Совбезе в сентябре Албания намерена провести его на уровне министров и выше. При этом никаких резолюций и заявлений Совбез принимать не будет.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании пока окончательно не подтверждено, хотя 20 сентября он, как ожидается, еще будет находиться в Нью-Йорке. Затем он отправится в Вашингтон, где 21 сентября состоятся его переговоры с Байденом.

На полях Генеральной Ассамблеи пройдет также несколько двусторонних и многосторонних встреч по ситуации на Украине. Их участники будут обсуждать среди прочего восстановление зерновой сделки. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее заявлял, что намерен поднять этот вопрос на отдельных встречах с Зеленским, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Иранский вопрос

Второй раз подряд Иран на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН представляет президент страны Эбрахим Раиси. Он выступит на сессии Генеральной Ассамблеи 19 сентября, а 20 сентября проведет пресс-конференцию.

Визит президента Ирана в Нью-Йорк проходит на фоне слухов и многочисленных сообщений источников о том, что Вашингтон и Тегеран готовятся к возобновлению переговоров по ядерной сделке. В понедельник стало известно о завершении обмена заключенными между США и Ираном, в рамках которого Иран получил $6 млрд из своих замороженных активов.

Мероприятия на полях

На полях недели высокого уровня состоится также несколько различных мероприятий. 19 сентября продолжится работа проходящего по инициативе генерального секретаря ООН саммита по целям устойчивого развития. Президент США Джо Байден проведет встречу с лидерами пяти центральноазиатских стран.

20 сентября состоится встреча на уровне глав государств по инициативе председателя сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэнниса Фрэнсиса по предотвращению пандемий и борьбе с ними. 21 сентября пройдет министерское заседание по подготовке к Саммиту будущего.

Запланировано еще несколько многосторонних мероприятий по актуальным вопросам международной повестки дня, подтверждать которые организаторы будут в течение недели.

Визы для российской делегации

Участие российской делегации в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в последние годы регулярно омрачается препятствиями с американской стороны в вопросе выдачи виз. В апреле Соединенные Штаты не выдали разрешения на въезд отдельным сотрудникам МИД, а также всем журналистам в составе делегации для участия в заседании Совета Безопасности, где РФ была на тот момент председателем.

13 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала ТАСС в интервью на полях Восточного экономического форума, что часть членов российской делегации на Генассамблею ООН получил визы США. 18 сентября в МИД РФ сообщили, что все российские журналисты, сопровождающие Лаврова на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили визы США.