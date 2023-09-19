Токаев заявил, что Казахстан "абсолютно привержен" укреплению отношений с Ираном

Президент Казахстана также отметил, что республика придает больше значение развитию партнерства с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря

АСТАНА, 19 сентября. /ТАСС/. Казахстан придает больше значение развитию партнерства с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря и в целом "абсолютно привержен" укреплению отношений с Тегераном. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жормат Токаев на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, состоявшейся на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению двусторонних отношений с Ираном в качестве стратегического партнера в регионе Каспийского моря", - сообщили в пресс-службе Токаева.

"Мы достигли очень полезных договоренностей по визовой процедуре, а также по другим направлениям, касающимся взаимодействия бизнеса и граждан. Я хочу сказать, что Казахстан абсолютно привержен укреплению отношений с Ираном. Правительства наших стран должны принять соответствующие меры для реализации наших договоренностей, ранее достигнутых в Тегеране", - приводит пресс-служба слова казахстанского лидера.

В ходе переговоров Токаев и Раиси обсудили дальнейшего развитие казахстанско-иранского сотрудничества и отметили важность принятия комплекса мер по наращиванию взаимодействия в сферах транспорта, логистики и торговли. Токаев отметил положительное взаимодействие двух стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и других международных структур, отметили в пресс-службе.