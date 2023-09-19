Во Львове проведут проверку после попытки сотрудников военкомата силой задержать мужчину

В сети ранее распространилось видео, на котором несколько сотрудников военкомата пытались задержать мужчину, силой запихивая его в микроавтобус

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Львовский областной военкомат назначил служебную проверку после того, как в сети распространилось видео с попыткой сотрудников силой задержать мужчину.

"В интернете распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования (военкомата - прим. ТАСС). По данному факту руководством Львовского областного территориального центра комплектования назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении на странице военкомата в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В военкомате также напомнили, что в условиях военного положения граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее в сети распространилось видео, на котором несколько сотрудников военкомата во Львове пытались задержать мужчину, силой запихивая его в микроавтобус. Жители ближайших домов начали выкрикивать из окон оскорбления в адрес сотрудников. Тогда мужчине удалось вырваться и сбежать.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом активизировать мобилизационные мероприятия.