19 сентября, 06:10
Военная операция на Украине

G7 призвала Китай оказать давление на Россию в свете ситуации вокруг Украины

Главы дипведомств стран "семерки" при этом положительно оценили участие Пекина в консультациях в Джидде по Украине

ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призывают Китай оказать на Россию давление с целью вывода войск с Украины. Об этом говорится в заявлении нового главы МИД Японии Ёко Камикавы от лица председателя прошедших в Нью-Йорке переговоров глав внешнеполитических ведомств "семерки".

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Как отмечается в документе, опубликованном японским министерством иностранных дел, "члены G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения" специальной военной операции и "вывода войск с территории Украины". В то же время главы дипведомств стран "семерки" положительно оценили участие КНР в консультациях в Джидде по Украине и призвали Пекин принимать активное участие в мирном урегулировании.

Ранее специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на консультациях в Джидде изложил позицию своей страны по украинскому урегулированию. В феврале МИД КНР опубликовал документ из 12 пунктов, который содержит в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. Китай назвал переговоры "единственным путем урегулирования кризиса на Украине". 

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