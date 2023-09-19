В Польше назвали катастрофическим план ЕК перераспределить мигрантов с Лампедузы

Премьер страны Матеуш Моравецкий сообщил, что во вторник правительство "примет специальное постановление, касающееся миграционного плана ЕС, в котором мы выступим против нелегальной миграции"

ТАСС, 19 сентября. Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал план главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по перераспределению мигрантов на острове Лампедуза между другими европейскими странами "катастрофическим для Европы". Об этом глава правительства Польши написал в соцсети Х (ранее Twitter).

"После визита на Лампедузу глава ЕК провозгласила очередной катастрофический для Европы план", - сказал Моравецкий. Он сообщил, что во вторник правительство Польши "примет специальное постановление, касающееся миграционного плана ЕС, в котором мы выступим против нелегальной миграции".

По мнению Моравецкого, Лампедуза стала "символом проблемы миграции" и "релокация не является способом разрешения этой проблемы".

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. В минувшее воскресенье там побывали фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони, которые дали несколько обещаний возмущенным местным жителям, также глава ЕК сообщила о намерении "установить критерии для приема мигрантов" и перераспределить прибывших нелегалов между другими странами Евросоюза.

С начала года на берегах Италии высадилось более 120 тыс. мигрантов. Это рекордные цифры за последние годы.