Литва не пустила 58 машин из России за минувшую неделю

По данным портала LRT, литовские власти предупреждают, что за повторную попытку въезда в страну россиянина могут оштрафовать, а автомобиль - конфисковать

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Литвы не дали пересечь границу 58 машинам из России за минувшую неделю. Об этом сообщил портал национального радио LRT со ссылкой на данные литовской таможни.

По его информации, за неделю поток автомобилей с российскими номерами уменьшился. Пересекают границу успешно лишь единицы. Литовские власти предупреждают россиян на пограничных пунктах, что не смогут их пропустить на территорию балтийской республики: в случае повторной попытки въезда в Литву за нарушение европейских санкций россиянина могут оштрафовать, а автомобиль - конфисковать.

Ранее гендиректор литовской таможни Дарюс Жвиронас заявил, что Литва ждет от Еврокомиссии разъяснений относительно необходимости конфискации автомобилей с российской регистрацией и выступает за общий подход к данному вопросу на уровне Евросоюза.

Прибалтийские государства ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию 13 сентября. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешен. Примеру данных стран последовали Финляндия и Польша. Ранее Литве, Латвии и Эстонии не удалось согласовать единый подход к конфискации автомобилей с российской регистрацией.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.