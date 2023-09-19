Зеленский впервые с февраля 2022 года использовал для полета за рубеж украинский спецборт

Глава государства прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании, перевозящей высших чиновников. Как отмечает агентство Украинские новости, это произошло впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине, ранее он пользовался самолетами других стран.

По данным агентства, Зеленский использовал самолет государственной авиакомпании "Украина". После начала спецоперации самолеты этой компании не осуществляли перевозку, отмечают Украинские новости.

Airbus A319, на котором прилетел Зеленский в Нью-Йорк, был куплен во времена президента Виктора Ющенко в 2005 году. Это самый новый самолет компании, указывает агентство.

По данных украинских СМИ, государственное авиапредприятие "Украина", обслуживающее первых лиц страны, по состоянию на 2015 год имело в своем парке шесть самолетов и вертолетов: Airbus A319, Ан-74, два Ан-148 и два Ми-8.