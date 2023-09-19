Западный дипломат связал помощь союзников Киеву с его успехами в борьбе с коррупцией

По его мнению, руководство и население западных стран может потерять терпение в случае, если Украина не продемонстрирует серьезное отношение к этому вопросу

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Властям Украины нужно продемонстрировать готовность всерьез бороться с коррупцией, чтобы по-прежнему получать значительные объемы помощи от стран Запада. Об этом заявил работающий в Киеве дипломат одной из западных стран британской газете The Guardian.

"Много стран направляют на Украину значительные ресурсы и правильно делают, но и их власти, и их общество скоро потеряют терпение, если не будет никаких указаний на то, что [украинское] правительство серьезно относится к борьбе с коррупцией, - заявил собеседник издания. - Если Украина ждет от западных партнеров, что они не сойдут с выбранного курса, то ей надо показать миру, что она действительно взялась за строительство реальных институтов и искоренение коррупции.

3 сентября на фоне очередного коррупционного скандала в Минобороны Украины президент страны Владимир Зеленский объявил о решении сменить главу ведомства Алексея Резникова на Рустема Умерова. За день до этого суд в Киева на два месяца отправил под арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который обвиняется в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как украинские, так и западные СМИ связывают эти два события с предстоящим визитом Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

"Никто не говорит, то Резников был напрямую замешан в коррупции, но если есть судебные дела и так далее, а министерство не демонстрирует эффективной работы по борьбе с проблемой и не может успешно взаимодействовать с общественностью, то ситуация явно требует замены руководства", - заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, слова которого приводит издание. "Президент очень жестко к этому подходит. Он считает, что с коррупцией на всех уровнях необходимо бороться изо всех сил, что должны быть судебные дела и приговоры, а не просто тихое отстранение людей с их должностей", - добавил Подоляк.