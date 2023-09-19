На Украине заявили, что Киеву на 2024 год нужна западная поддержка на $42 млрд

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что эти деньги могут поступить по программам ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также от США и "других друзей и партнеров"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что стране в 2024 году понадобится финансовая поддержка Запада на сумму $42 млрд, что соответствует дефициту, заложенному в проекте бюджета на следующий год.

"Как и в этом году, в следующем нуждаемся в финансовой поддержке партнеров в размере около $42 млрд", - сказал он на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, эти деньги могут поступить по программам ЕС Ukraine Facility, МВФ, а также от Соединенных Штатов и "других друзей и партнеров".

15 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части (3,108 трлн гривен, или $84,9 млрд). При этом более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.