В семи областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о непропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Сумской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в семи регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 14:05 мск тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Через восемь минут она распространилась на Кировоградскую и Сумскую области. Еще через пять минут сирены включили в Николаевской и Одесской областях на юге Украины. В Николаевской и Одесской областях тревога длилась более 20 минут, в остальных регионах - около 40 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее во вторник тревога уже объявлялась в Сумской и Харьковской областях, она продлилась более получаса.

В новость были внесены изменения (15:05 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.