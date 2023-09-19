В Минобороны Эстонии сообщили, что пока не передавали Киеву кассетные боеприпасы

Советник по связям с общественностью военного ведомства Андра Нылвак уточнила, что соответствующая информация появится после поставки снарядов

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Эстония пока не передавала Украине кассетные боеприпасы, о соответствующей поставке сообщит по факту передачи. Об этом сообщила советник по связям с общественностью Министерства обороны балтийской республики Андра Нылвак.

"Касаемо вопроса передачи Украине кассетных боеприпасов, то, по понятным причинам, Эстония сообщит подробности о помощи, оказанной Украине, после того, как соответствующие поставки и передачи будут осуществлены", - сказала представитель ведомства порталу эстонского гостелерадио ERR.

Как отметила Нылвак, на вооружении военных Эстонии есть кассетные боеприпасы для 155-мм гаубиц, и они "чрезвычайно эффективны против автомобильных и бронетанковых колонн противника". Советник отказалась назвать количество боеприпасов, которым обладают эстонские войска, указав, что это государственная тайна.

По данным радиостанции, Эстония в январе рассматривала возможность передать Киеву кассетные боеприпасы со складов, но, в отличие от США, пока этого не сделала.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, указал Владимир Путин.