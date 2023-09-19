В ФРГ заявили, что на базе Рамштайн не обсуждали тему возможных поставок Украине Taurus

Статс-секретарь в Минобороны Германии Зимтье Мёллер констатировала, что ближайшие месяцы для Украины будут очень трудными

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Тема возможных поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus не обсуждалась на встрече контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн, прошедшей на американской одноименной авиабазе в Германии; никакой новой информации по этому вопросу пока нет. Об этом заявила статс-секретарь в Минобороны ФРГ Зимтье Мёллер.

"Здесь этот вопрос не поднимался", - сказала Мёллер на американской авиабазе. "Темами были противовоздушная оборона, боеприпасы, артиллерия и то, как мы хотим укреплять будущие украинские вооруженные силы", - добавила она. "О ракетах Taurus ничего нового сказать не могу", - подчеркнула Мёллер. "Министр [обороны ФРГ] все сказал об этом в пятницу", - резюмировала она.

В то же время Мёллер констатировала, что ближайшие месяцы для Украины будут очень трудными. "Впереди холодные, грязные и дождливые месяцы. Именно поэтому мы решили собрать пакет в €400 млн для поддержки выносливости", - указала статс-секретарь, напомнив, что Киев уже получил мобильный полевой госпиталь. Помимо материальной поддержки, по словам Мёллер, постоянно ведется обучение украинских военных. "К концу года Германия подготовит 10 тыс. украинских солдат", - подытожила она, уточнив, что на авиабазе Рамштайн "совершенно ясно дали понять", что союзники продолжат поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

На встрече на базе Рамштайн Мёллер представляет главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, который не смог присутствовать лично из-за заражения коронавирусной инфекцией.

В понедельник Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который будет, среди прочего, включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу.

10 лет назад для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на поле боя.