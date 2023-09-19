В Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

В ней принимают участие главы государств и министры

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее ООН, в которой принимают участие главы государств и министры, открылась в Нью-Йорке, сообщает корреспондент ТАСС.

Первыми выступят председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш. За ними первым из мировых лидеров слово возьмет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а после него - президент США Джо Байден (около 17:00 мск). В первой половине дня по Нью-Йорку (примерно до 20:00 мск) запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского. В последней версии программы он выступает 12-м.

Общеполитические дебаты будут продолжатся с 19 по 23 сентября, а затем еще 26 сентября.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его выступление состоится 23 сентября.