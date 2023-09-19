Байден заявил, что США не хотят конфликта с Китаем

По словам американского лидера, США не стремятся к размежеванию с КНР

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. США стремятся ответственно конкурировать с Китаем, чтобы избежать конфликта с ним. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ни одно из наших партнерств не направлено на сдерживание какой-либо страны, они направлены на позитивное видение будущего, - сказал он. - Если говорить о Китае, то хочу ясно заявить - мы стремимся ответственно управлять конкуренцией между нашими странами, чтобы она не скатилась в конфликт".

"Мы - за снижение рисков в отношениях с Китаем, а не за размежевание с ним", - добавил Байден.

США готовы отвечать на конфронтационные действия, но также и готовы работать вместе с Китаем по борьбе с общими вызовами, такими как климатический кризис, заявил Байден.

"Мы будем отвечать на агрессию и запугивание и защищать "дорожные правила", от свободы навигации и полетов до честной игры в экономике. Это помогает обеспечить безопасность и благополучие на десятилетия, - сказал он. - Но мы также готовы сотрудничать с Китаем по вопросам, где прогресс зависит от общих усилий. Это критически важно по мере ускорения климатического кризиса. Мы видим это повсюду - рекордную жару и в США, и в Китае".