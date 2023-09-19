DPA: посла Польши вызвали в МВД Германии в связи с визовым скандалом

По данным агентства, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер попросила своего польского коллегу Мариуша Каминьского предоставить дополнительную информацию в телефонном разговоре

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Посол Польши в Германии Дариуш Павлош был вызван в Министерство внутренних дел ФРГ в связи с делом о предполагаемом крупномасштабном мошенничестве с визами. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По информации агентства, во вторник Павлош был вызван в МВД Германии для беседы со статс-секретарем в МВД ФРГ Берндом Крёссером. Кроме того, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер попросила своего польского коллегу Мариуша Каминьского предоставить дополнительную информацию в телефонном разговоре. Помимо требования о "быстром и полном разъяснении серьезных обвинений", была также запрошена информация о сроках и количестве выданных виз, а также о гражданстве получателей виз.

По данным источников в правительстве ФРГ, Фезер и Крёссер также хотели выяснить, какие контрмеры предприняло польское правительство после того, как стало известно о скандале.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау распорядился провести аудит во всех консульствах республики за рубежом и проверить работу профильного департамента МИД. Распоряжение Рау стало продолжением "визового скандала", главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.