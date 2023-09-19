19 сентября, 16:59

Эрдоган заявил о готовности Турции к любым шагам для мирного решения украинского конфликта

Президент Турции также отметил, что Анкара "будет продолжать прилагать усилия для возобновления договоренностей по зерну"

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит усилия по достижению дипломатического решения конфликта на Украине и готова оказать любое содействие. Об этом он сказал во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Мы изначально говорили, что в этой войне не будет выигравших и проигравших. Турция постоянно призывала стороны сесть за стол переговоров. Мы будем все активнее продолжать наши усилия по прекращению войны посредством дипломатии и диалога на основе независимости и территориальной целостности Украины. Мы готовы оказать любое содействие, сделать шаги для этого", - сказал он.

Говоря о перспективах возобновления зерновой сделки, Эрдоган заявил, что Анкара "будет продолжать прилагать усилия для возобновления договоренностей по зерну", а "невыполнение всех условий зерновой сделки ведет к новым кризисам". 

Теги:
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипГенассамблея ООНВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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