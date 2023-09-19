Делегация хуситов покинула Эр-Рияд, завершив переговоры об урегулировании в Йемене

По сведениям телеканала Al-Masirah, участвовавшие в переговорах члены движения "Ансар Аллах" прибыли в Сану в сопровождении делегации из Омана

ДУБАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Делегация мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) покинула Эр-Рияд, завершив пятидневный раунд переговоров с представителями Саудовской Аравии об урегулировании конфликта в Йемене.

Как сообщил телеканал Al-Masirah, участвовавшие в переговорах члены движения прибыли в Сану в сопровождении делегации из Омана, который выступает в качестве посредника между руководством "Ансар Аллах" и саудовскими властями.

По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена, а также предоставления социальных гарантий населению, которое находится на подконтрольной хуситам территории. Собеседники агентства также утверждают, что в ближайшее время представители хуситов и саудовские чиновники проведут еще одну встречу для дополнительных консультаций.

В четверг члены "Ансар Аллах" прибыли в Эр-Рияд для обсуждения перспектив всеобъемлющего политического урегулирования в Йемене. Делегацию возглавлял официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям. По его словам, стороны должны были рассмотреть несколько гуманитарных вопросов, в том числе освобождение пленных и восстановление работы аэропорта Саны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, однако срок действия режима прекращения огня истек 2 октября.