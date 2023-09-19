В Сербии надеются сохранить особую позицию в Европе по Украине

Республика также надеется, что сможет не вводить санкции против России, отметил президент Сербии Александар Вучич

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Сербия надеется, что сможет сохранить свою особую позицию в Европе по отношению к конфликту на Украине и не вводить санкции против РФ. Об этом заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич.

"Для Сербии это очень тяжелый вопрос. Надеюсь, у нас будет, что рассказать по этому вопросу", - сказал он на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы является препятствием на пути к урегулированию на Украине.

"Как вы знаете, у нас особенная позиция, потому что мы единственная страна в Европе, которая не вводит никаких санкций против РФ, - добавил он. - Я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций, это могу я вам сказать сегодня, завтра и послезавтра".