19 сентября, 17:45

В Сербии надеются сохранить особую позицию в Европе по Украине

Республика также надеется, что сможет не вводить санкции против России, отметил президент Сербии Александар Вучич

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Сербия надеется, что сможет сохранить свою особую позицию в Европе по отношению к конфликту на Украине и не вводить санкции против РФ. Об этом заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Для Сербии это очень тяжелый вопрос. Надеюсь, у нас будет, что рассказать по этому вопросу", - сказал он на просьбу прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы является препятствием на пути к урегулированию на Украине.

"Как вы знаете, у нас особенная позиция, потому что мы единственная страна в Европе, которая не вводит никаких санкций против РФ, - добавил он. - Я надеюсь, что мы не будем вводить этих санкций, это могу я вам сказать сегодня, завтра и послезавтра". 

Теги:
УкраинаСербияВучич, АлександарГенассамблея ООНВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация