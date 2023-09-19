Президент Словении призвала к реформированию Совета Безопасности ООН

Наташа Пирц-Мусар пояснила, что нынешнее распределение мест в органе не является честным и представительным в полной мере

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Порядок формирования состава Совета Безопасности ООН должен быть реформирован. Об этом заявила президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар в ходе своего выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В отношении Совета Безопасности ООН я не могу не затронуть дискуссию о проведении реформ, которая продолжается на протяжении десятилетий. Я надеюсь, что вскоре мы увидим результаты. Словения всегда была среди стран, которые утверждают, что срок для изменения состава постоянных и временных членов Совбеза ООН уже давно истек. Текущее распределение мест в нем не является ни честным, ни представительным в полной мере", - заявила политик, поблагодарив страны - участницы организации за выбор республики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

Кроме того, по словам Пирц-Мусар, Словения, как и большинство государств, "озабочена бесчисленным использованием права вето, что в свою очередь является причиной потери доверия к Совету Безопасности международной организации". "Результатом также является то, что у данного органа не получается действовать, когда это требуется. В Европе мы видим, что Украина как раз является подходящим примером", - сообщила словенский лидер.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.