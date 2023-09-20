СМИ: на встречу Нетаньяху и Зеленского принесли карту мира без Украины

Во избежание дипломатического скандала ее убрали в последний момент, пишет Israel yahom

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и украинского президента Владимира Зеленского, состоявшаяся во вторник на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, едва не привела к дипломатическому инциденту, сообщает газета Israel yahom.

По ее информации, незадолго до встречи сотрудники канцелярии Нетаньяху решили разместить в зале, где должны были встретиться политики, карту мира. Ее привезли в штаб-квартиру ООН из израильского консульства в Нью-Йорке. В последнюю минуту они заметили, что доставленная карта была старого образца: она была составлена в 1960-е годы, еще во времена СССР, и Украина на ней не была отмечена как независимое государство.

В итоге сотрудники офиса Нетаньяху в последний момент убрали эту карту из помещения во избежание дипломатического скандала, замечает Israel yahom.

Встреча Нетаньяху и Зеленского в конечном счете прошла "в дружественной обстановке", сообщили по ее итогам в канцелярии израильского премьера. Он заверил своего собеседника, что еврейское государство продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, в том числе в вопросах разминирования.

Это первая личная встреча Нетаньяху и Зеленского с момента начала на Украине спецоперации ВС РФ. Нетаньяху, находившийся в начале 2022 года в оппозиции, вернулся на пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года. До сих пор они с Зеленским общались только по телефону, последняя такая беседа состоялась после продолжительного перерыва 7 сентября. Среди действующего политического руководства Израиля за время СВО лично с Зеленским общался глава израильского МИД Эли Коэн, который в феврале посетил Киев.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Неоднократно поднималась тема возможного визита на Украину Нетаньяху, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.