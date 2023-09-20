Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана с трибуны Генассамблеи ООН

Выступая на общеполитических дебатах 78-й сессии ГА ООН, президент Турции заявил, что Карабах является азербайджанской территорией

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своих страницах в соцсетях поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку его страны во время выступления на общеполитических дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН.

"Дорогой брат, благодарю за поддержку Азербайджана во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Как всегда, братская Турция и сегодня находится рядом с Азербайджаном и поддерживает нас в нашем справедливом деле", - написал Алиев.

"Мы всегда отстаиваем справедливую позицию друг друга в международных организациях. С Шушинской декларацией наши отношения поднялись на уровень стратегического союзничества", - говорится в публикации азербайджанского лидера.

Выступая во вторник на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эрдоган заявил, что Карабах является азербайджанской территорией и Анкара не приемлет навязывания иного статуса для него.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.