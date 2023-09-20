Дипломаты Китая и Великобритании обсудили в Пекине контроль над вооружениями

Стороны обменялись мнения по проблемам, представляющим обоюдный интерес, сообщает МИД КНР

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Сунь Сяобо и глава департамента обороны и международной безопасности Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Стивен Лилли провели консультации. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется на сайте ведомства, переговоры состоялись в Пекине во вторник, 19 сентября. На них обсуждались вопросы, связанные с "контролем над вооружениями, а также с нераспространением оружия массового поражения". "Стороны обменялись мнения по проблемам, представляющим обоюдный интерес", - уточняется в сообщении.

Прежде китайские власти неоднократно подчеркивали, что Пекин намерен предпринимать активные усилия для укрепления стратегической стабильности во всем мире. Как заявил в прошлом году заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, стремление лидеров пяти ядерных держав (России, Великобритании, Китая, США и Франции) к предотвращению ядерной войны и контролю над оружием массового поражения будет способствовать укреплению взаимного доверия на международной арене.