Лидер Южной Кореи обсудил с генсеком ООН ситуацию на Корейском полуострове и Украину

Юн Сок Ёль выразил надежду на продолжение сотрудничества республики с организацией с целью не допустить провокаций КНДР

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудил с ним вопросы, связанные с Корейским полуостровом и Украиной. Об этом сообщила администрация южнокорейского лидера.

Встреча состоялась во вторник на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент и генсек также обменялись мнениями о сотрудничестве Республики Корея и ООН. Юн Сок Ёль заявил о намерении играть "ответственную роль, соответствующую статусу Республики Корея", в мировых проблемах. В частности, он отметил, что Сеул будет активно участвовать в обеспечении международного мира в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы.

"Президент Юн Сок Ёль также рассказал о том, как Сеул планирует внести свой вклад в обеспечение мира на Украине, что остается наиболее актуальной глобальной проблемой", - информировали в администрации.

Стороны также коснулись ситуации на Корейском полуострове. "Президент выразил надежду на продолжение сотрудничества с ООН для того, чтобы не допустить провокаций Северной Кореи и улучшить там ситуацию с правами человека", - добавили в администрации.

Как указали в Сеуле, генеральный секретарь ООН выразил готовность поддерживать контакт с Южной Кореей по международным проблемам, когда она займет место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил о готовности сотрудничать по вопросам денуклеаризации КНДР и в сфере прав человека.

Это третья встреча Юн Сок Ёля и Антониу Гутерриша.