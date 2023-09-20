20 сентября, 04:39
Военная операция на Украине

Австралия поддержит иск Украины против РФ в Международном суде ООН

Всего на сторону Киева встало 31 государство

СИДНЕЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Австралия присоединится к государствам, поддерживающим иск Украины против России в Международном суде ООН. Об этом сообщила глава МИД страны Пенни Вонг.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Австралия присоединится к группе из 31 государства, поддерживающей в Международном суде ООН иск Украины против России. Генеральный солиситор Стивен Донахью выступит от имени Австралийского Содружества на этапе предварительного рассмотрения заявления Киева, утверждающего, <...> что Россия нарушила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него", - указала Вонг в заявлении, текст которого был распространен министерством.

Украина 26 февраля 2022 года подала в Международный суд ООН иск к РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В иске Киев отвергает то, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и проведения специальной военной операции. В связи с этим украинская сторона требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее.

В МИД РФ отметили, что Россия оспаривает правомочность суда рассматривать этот иск. "Манипулируя фактами, Украина пытается получить от суда решение о том, что она не совершала геноцида в Донбассе. По задумке Киева, это должно позволить утверждать, что Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию, и признала независимость ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении. 

Теги:
АвстралияУкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация