Президент Руанды заявил, что Африка негативно относится к вмешательству Запада в свои дела

Поль Кагаме призвал Запад принять эту позицию во внимание

ПРЕТОРИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Африки крайне негативно относятся к вмешательству извне во внутренние дела континента, Западу нужно принять эту позицию во внимание. Об этом заявил президент Руанды Поль Кагаме в интервью журналу Jeune Afrique.

"Безусловно, вмешательство иностранных держав в африканскую политику воспринимается крайне негативно. Неважно, откуда оно исходит: из Франции, США, Великобритании или Бельгии. Такое отношение вызывает настоящие неприятие, и оно оправдано, эти страны должны это осознать. Но это не отменяет проблем, стоящих перед нашим континентом, которые касаются в первую очередь нас самих", - сказал руандийский лидер в ответ на вопрос о распространенности антифранцузских настроений в странах Африки на фоне череды переворотов.

Также Кагаме упрекнул страны "Большой двадцатки" в связи с тем, как обстояло дело с принятием в ее состав Африканского союза (АС). Председатель Комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат, отметил президент Руанды, на саммите Группы двадцати в Нью-Дели не присутствовал. "Если только председатель Комиссии АС не смог присутствовать по личным причинам, в противном случае мне кажется странным, что его не пригласили на такого рода мероприятия", - добавил лидер африканского государства.