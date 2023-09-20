В ЕС обсудят предложение о введении четырех категорий для членов сообщества

Это позволит сделать возможными планы блока по расширению до более чем 30 стран

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Группа франко-германских экспертов предложила реформировать Евросоюз за счет разделения членов на четыре группы с разным уровнем прав и обязанностей, чтобы сделать возможными планы блока по расширению до более чем 30 стран. Ожидается, что министры стран ЕС обсудят это предложение в эту среду.

Согласно документу, опубликованному на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, авторы видят будущее европейской интеграции в виде модели устройства блока, состоящего из четырех отдельных уровней. По информации газеты Politico, министры стран ЕС обсудят эти предложения в эту среду в целях подготовки почвы для запланированного на октябрь саммита лидеров сообщества, на котором расширение ЕС должно стать главным вопросом.

По задумке экспертов, первый, так называемый внутренний круг, должен включать в себя всех уже действующих членов сообщества, которые "участвуют в глубоких формах интеграции", таких как еврозона и Шенгенская зона. Ко второму кругу, Европейскому союзу, относятся все нынешние и будущие страны-участницы, связанные "общими политическими целями". На третьем уровне будут представлены члены сообщества, интеграция которых сводится к тесному взаимодействию в рамках единого рынка, а на четвертом - те страны, которые не будут к нему допущены, однако заинтересованы в геополитическом сближении и политическом сотрудничестве с ЕС в рамках так называемого Европейского политического сообщества.

Одним из наиболее радикальных предложений экспертов стала отмена права вето стран участниц при голосовании в Евросовете. В качестве компенсации авторы считают необходимым придать больший вес голосам более мелких стран ЕС при принятии ключевых решений. Они также предлагают перейти к мажоритарному голосованию вместо единогласия в Евросовете, увеличить бюджет сообщества и сильнее привязать дотационные выплаты ЕС к соблюдению принципов правового государства.

Ранее госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун призвала Брюссель активизировать усилия по включению в состав Евросоюза ряда балканских стран, чтобы воспрепятствовать усилению российского влияния в европейском регионе. По ее словам, Россия проводит кампанию, которая якобы направлена на ослабление поддержки ЕС и недопущение в состав блока ряда балканских стран, имеющих статус кандидата на вступление в сообщество.

Планы по расширению сообщества

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.