20 сентября, 12:58

На Украине внесли в перечень "спонсоров войны" ведущих немецких производителей станков

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции утверждает, что Spinner и DMG Mori не только не прекратили сотрудничество с РФ, но и расширяют свою деятельность в стране

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило ведущих немецких производителей станков Spinner и DMG Mori в перечень "международных спонсоров войны" за сотрудничество с РФ. Об этом НАПК сообщило в своем Telegram-канале.

"НАПК внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны", - говорится в сообщении. Как утверждает агентство, эти компании не только не прекратили сотрудничество с РФ, но и расширяют свою деятельность в стране.

Ранее НАПК включила в этот список крупнейшего игрока на рынке алмазов индийскую компанию Shree Ramkrishna Exports. В этот перечень уже вошли китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющая платформой онлайн-коммерции Aliexpress, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, один из крупнейших мировых портовых операторов DP World, компании Procter&Gamble, Leroy Merlin, Auchan и многие другие.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать варианты маркировки товаров иностранных компаний, работающих и на российском, и на украинском рынках. 

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