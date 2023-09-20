В Польше заявили о продолжении поддержки Украины, несмотря на конфликт из-за зерна

Вице-премьер Ярослав Качиньский отметил, что страна будет поддерживать Киев "до победы"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Польши продолжат оказывать поддержку Украине, несмотря на возникший между странами конфликт из-за запрета поставок украинского зерна на польскую территорию. Об этом заявил на встрече с избирателями вице-премьер, лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

На предвыборной встрече с избирателями Качиньский призвал помнить, что текущая "неприятная и ненужная конфронтация [из-за зерна] ничего не меняет, если речь идет об отношении к войне на Украине". "Мы будем оказывать поддержку до победы", - заверил он.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз зерна из этой страны. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию. Президент Польши Анджей Дуда, комментируя журналистам острую реакцию Киева, призвал украинских партнеров помнить, что через Польшу осуществляется транзит на Украину оружия и гуманитарной помощи.