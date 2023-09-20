20 сентября, 15:29

Генсек ООН призвал к справедливому и устойчивому миру для России и Украины

По словам Антониу Гутерриша , украинский конфликт "усугубляет геополитическую напряженность, угрожает региональной стабильности, увеличивает риск ядерной угрозы и образует глубокие трещины" в многополярном мире

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к достижению справедливого и устойчивого мира для России, Украины и всего международного сообщества. Гутерриш выступает на заседании Совета Безопасности ООН по Украине на высоком уровне.

По его мнению, украинский конфликт "усугубляет геополитическую напряженность, угрожает региональной стабильности, увеличивает риск ядерной угрозы и образует глубокие трещины в нашем все более многополярном мире".

"Все это происходит, когда сотрудничества и компромисс для многосторонних решений нужны как никогда, чтобы купировать вызовы, начиная от проблемы глобального потепления до беспрецедентного неравенства по отношению к прорывным технологиям", - сказал генсек ООН.

"Я постоянно и неоднократно призывал к достижению справедливого и устойчивого мира на Украине в рамках Устава ООН и международного права для Украины, России и мира", - отметил Гутерриш. По его словам, атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры должны быть немедленно прекращены. 

Теги:
УкраинаРоссияГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация