Сербия начала подготовку к срочному созыву СБ ООН из-за ситуации в Косове и Метохии

Соответствующее распоряжение дал президент республики Александар Вучич

БЕЛГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Сербские власти по распоряжению президента Александара Вучича приступили к подготовке процедуры срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за ситуации в автономном крае Косово и Метохия. Об этом на пресс-конференции заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович.

"Очевидно, что все шаги [премьер-министра непризнанного Косова Альбина] Курти, которые становятся все хуже, либо скоординированы, либо происходят с одобрения или молчаливого согласия того, кто публично призывает к деэскалации, а затем похлопывает Альбина Курти по плечу за кадром. Кто-то дает Курти разрешение на запугивание. Кто этот человек или эти люди, кто поддерживает Альбина Курти, станет известно очень скоро, и президент Александар Вучич обязательно расскажет об этом на Генеральной Ассамблее", - сказал Петкович.

"Мы также получили указание президента Александара Вучича приступить ко всем необходимым процедурам для созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Косове и Метохии и планами Альбина Курти провести этническую чистку на территории Косова и Метохии, - добавил представитель кабмина. - Это только вопрос даты, когда мы официально направим запрос на проведение заседания".

Вучич уже заявлял о решимости провести внеочередное заседание СБ ООН из-за угрозы жизни и безопасности граждан республики в крае. По оценке президента, "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет". Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко отмечал, что Москва солидарна с мнением Белграда о ситуации в автономном крае и поддерживает инициативу проведения срочного заседания СБ ООН по этому вопросу.