Сенатор США пригрозил блокировать законопроект о расходах, если туда включат помощь Киеву

По словам Рэнда Пола, "не имеет никакого смысла брать деньги в долг у Китая, чтобы посылать их на Украину"

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) намерен заблокировать законопроект о финансировании деятельности федерального правительства, если в этот документ внесут положения о выделении новой помощи Украине. Об этих планах законодатель предупредил в выступлении на заседании верхней палаты Конгресса.

"Я не дам согласия ни на какое одобрение по ускоренной процедуре законопроектов о расходах [на деятельность федерального правительства], в которые заложена какая бы то ни было еще американская помощь Украине", - подчеркнул Пол.

"Как будто никто не заметил, что у нас нет лишних денег, чтобы посылать их Украине. Наш дефицит в этом году превысит $1,5 трлн. Не имеет никакого смысла брать деньги в долг у Китая, чтобы посылать их на Украину", - заявил сенатор.

Ранее Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой одобрить законотворческую инициативу, предусматривающую краткосрочное продление финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Как заявила в конце августа директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, эта инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Предлагаемая Белым домом резолюция позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе. Если президенту США демократу Джо Байдену не удастся договориться с республиканцами в Конгрессе по бюджету на новый финансовый год, то произойдет вынужденная приостановка деятельности правительства. Федеральный бюджет на 2024 финансовый год, который начнется уже 1 октября, не принят.

Исполнительная ветвь власти США 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Еще $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.