На Украине разгорается скандал из-за министра образования, не сдавшего экзамен по госязыку

Оксен Лисовой нарушил статью седьмую закона "О кабинете министров", которая в числе прочего обязывает всех кандидатов на правительственные должности сдавать экзамен на знание государственного языка, передает издание УНН

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Скандал на Украине разгорается вокруг министра образования Оксена Лисового, который перед назначением на должность не сдал обязательный экзамен на знание украинского языка. Об этом сообщает украинское издание УНН.

По его данным, несколько источников в правительстве Украины сообщили, что Лисовой нарушил статью седьмую закона "О кабинете министров", которая в числе прочего обязывает всех кандидатов на правительственные должности сдавать экзамен на знание государственного языка. Отмечается, что министр образования за полгода нахождения в должности так и не прошел тестирование.

Издание приходит к выводу, что министр, по сути, "наплевал на законодательство страны", что ставит под сомнение легитимность его назначения на государственный пост.

Это не первый скандал, разгорающийся вокруг министра. В марте издание "Украинская правда" сообщало, что Лисового заподозрили в плагиате при написании кандидатской диссертации. Обвинения выдвигались на основе анализа автореферата диссертации, опубликованной в 2012 году. Выяснилось, что в тексте есть заимствования из других работ, авторы которых не указаны в списке используемой литературы. После этого в мае министр отказался от степени кандидата наук по философии.

Лисовой был назначен на должность 21 марта вместо отправленного в отставку Сергея Шкарлета. Нынешний министр образования является сыном советского диссидента Василия Лисового.