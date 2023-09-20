Блинкен заявил о недовольстве части стран тем, что Запад уделяет внимание лишь Украине

По мнению госсекретаря США, "это видимость дилеммы"

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Часть мирового сообщества недовольна тем, что коллективный Запад пытается в противодействии России концентрировать всеобщее внимание исключительно на оказании помощи нынешним властям в Киеве. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, посвященном рассмотрению ситуации вокруг Украины.

"Некоторые отстаивают ту точку зрения, что продолжение поддержки Украины <...> отвлекает наше внимание от других приоритетов, таких как борьба с климатическим кризисом, расширение благоприятных экономических возможностей, укрепление систем здравоохранения", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, "это видимость дилеммы". "Мы можем и должны заниматься и тем, и другим. Мы занимаемся и тем, и другим", - считает Блинкен.

По версии шефа американской дипломатии, на инициированных Западом без участия России консультациях, состоявшихся ранее в Копенгагене и Джидде, пытаются наметить "путь к справедливому и прочному миру" на Украине. "Президент [Украины Владимир] Зеленский выдвинул план из 10 пунктов ради такого мира", - заявил Блинкен. При этом, по утверждениям госсекретаря США, Россия "не выдвинула ничего" На его взгляд, международное сообщество должно "подать ясный сигнал" ряду стран, в том числе и России, заключающийся в том, что будет дан отпор попыткам бросать вызов "согласованным всеми правилам".

Наконец, затронув тему экспорта Киевом продовольствия, госсекретарь сообщил, что поставки украинской пшеницы за рубеж в этом году, "по всей видимости, сократятся на 2,8 млн тонн" и обвинил Россию в связи с отказом продлить черноморскую зерновую инициативу.