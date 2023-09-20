Алиев рассказал Эрдогану о ситуации в Карабахе

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора Эрдоган получил от своего коллеги информацию об актуальном состоянии операции, начатой Азербайджаном [в Карабахе]. Президент повторно выразил искреннюю поддержку Азербайджану со стороны Турции", - сообщила канцелярия.
Помимо этого, лидеры "обменялись мнениями по региональным вопросам, которые касаются двух стран".