20 сентября, 18:47
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев рассказал Эрдогану о ситуации в Карабахе

Помимо этого, лидеры Азербайджана и Турции "обменялись мнениями по региональным вопросам, которые касаются двух стран"

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

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"Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе разговора Эрдоган получил от своего коллеги информацию об актуальном состоянии операции, начатой Азербайджаном [в Карабахе]. Президент повторно выразил искреннюю поддержку Азербайджану со стороны Турции", - сообщила канцелярия.

Помимо этого, лидеры "обменялись мнениями по региональным вопросам, которые касаются двух стран". 

Теги:
АзербайджанТурцияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭрдоган, Реджеп ТайипСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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