Макрон призвал Азербайджан дать гарантии безопасности жителей Карабаха

Президент Франции осудил принятое Баку решение применить силу

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его дать гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха в свете военной операции Баку. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон осудил принятое вчера (во вторник - прим. ТАСС) Азербайджаном решение применить силу, рискуя усугубить гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и поставить под угрозу предпринимаемые усилия по достижению справедливого и прочного мира", - сообщил источник агентства. По его словам, французский лидер призвал "обеспечить гарантии прав и безопасности жителей Карабаха".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. При этом 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.

19 сентября началось очередное обострение в Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. В администрации президента Азербайджана сообщили, что 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоится встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".