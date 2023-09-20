20 сентября, 20:08
Военная операция на Украине

Эксперт допустил, что новый пакет помощи может стать последним для Зеленского

AP Photo/ Pavel Golovkin
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Pavel Golovkin

После получения урезанного пакета военной помощи от США президент Украины может быть отправлен в отставку, полагает старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский может получить от США урезанный пакет военной помощи из-за нарастающей усталости Вашингтона от продолжения украинского конфликта. Такое мнение в материале для издания Asia Times выразил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 20 сентября 2023 года

"Зеленский может убедить Конгресс выделить больше денег <...>. Но это может стать и его последним "ура". Он может получить урезанный пакет и быть отправлен в отставку. Вряд ли он вернется", - отметил Брайен. Автор подчеркивает, что в Вашингтоне "растет недовольство" из-за продолжения украинского конфликта, так как он "укрепил союз России с Китаем", истощил американские военные ресурсы, а также "оставил США в невыгодном положении в Европе и Азии".

"Вашингтон и некоторые партнеры по НАТО приложили значительные усилия, чтобы попытаться поставить президента Украины Владимира Зеленского на путь мира с Россией. Эти усилия не увенчались успехом, и визит Зеленского в ООН и Вашингтон направлен на создание поддержки для продолжения войны, в частности, на то, чтобы добиться от Конгресса одобрения выделения еще $24,9 млрд на помощь и новое оружие для Украины", - сообщает Брайен.

По словам эксперта, украинской армии не удалось прорвать позиции ВС РФ, несмотря на поставки западной техники и вооружений. "Насколько устойчива нынешняя власть на Украине, никто не знает. Неясно, сколько военных Украина может направить на фронт", - резюмировал он. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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