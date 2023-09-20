Нетаньяху на полях ГА ООН заявил о желании Израиля укреплять связи с Африкой

В ходе бесед с лидерами Малави и Южного Судана израильский премьер также поздравил Африканский союз с присоединением к G20 в качестве постоянного участника этого объединения

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Израиль стремится укреплять связи со странами Африки. Об этом заявил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам встреч на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с президентами Малави и Южного Судана Лазарусом Чакверой и Салвой Кииром.

"Премьер-министр заявил, что полон решимости укреплять связи с африканскими государствами и расширять сотрудничество в сферах инноваций, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и водных ресурсов, и выразил готовность Израиля к сотрудничеству, которое может способствовать стабильности и процветанию Африки", - говорится в сообщении канцелярии израильского премьера, распространенном по итогам встреч.

В ходе бесед с лидерами Малави и Южного Судана Нетаньяху также поздравил Африканский союз с присоединением к G20 в качестве постоянного участника этого объединения, добавили в канцелярии. "Премьер-министр пригласил президентов Малави и Южного Судана посетить Израиль. Оба лидера ответили, что будут рады принять приглашение", - отмечается в заявлении.